Dort trifft die Mannschaft am 11./12. sowie am 18./19. Mai auf Titelverteidiger FC Barcelona.

"Ich bin froh, dass wir meine Karriere um zwei weitere Spiele verlängert haben und uns nun auf Barcelona vorbereiten können", sagte Rechtsaußen Lasse Svan, der seine Laufbahn nach der Saison beenden möchte: "Wir hatten nicht alle Spieler zur Verfügung, aber ich bin wirklich stolz auf meine Teamkollegen, dass wir uns mit einem großartigen Kampf durchgesetzt haben."

Die SG war mit einem Vorsprung von vier Toren aus dem Hinspiel im Rücken in die Partie gestartet, musste jedoch auf die Rückraumspieler Franz Semper und Aaron Mensing verzichten. Weitere Spieler waren angeschlagen oder gerade erst genesen.

In der Pick-Arena entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der zunächst Flensburg die Oberhand hatte. Doch Szeged kam immer besser ins Spiel und zog in der zweiten Hälfte zwischenzeitlich mit drei Toren Vorsprung davon. Doch Flensburg ließ sich nicht abschütteln. Bester Werfer der SG war Linksaußen Hampus Wanne mit neun Toren.

Neben Flensburg ist auch der deutsche Meister THW Kiel noch in der Königsklasse vertreten. Der Champions-League-Sieger von 2020 war bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Kiel trifft in der nächsten Runde auf den französischen Meister Paris St. Germain, der sich am Donnerstag mit 37:30 (20:14) gegen Elverum Handball durchsetzte (30:30 im Hinspiel).

(SID)

