Dies ergab die Auslosung am Freitag. Zweitliga-Tabellenführer VfL Gummersbach kämpft gegen den HC Erlangen um eines der begehrten vier Tickets für das prestigeträchtige Final Four, das am 23./24. April 2022 letztmals in Hamburg ausgespielt wird.

Der Gegner von GWD Minden wird in der kommenden Woche im Nachholspiel zwischen dem ASV Hamm-Westfalen und Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg ermittelt. Terminiert sind die vier Viertelfinals für den 05./06. Februar 2022.

Ad

Die Viertelfinal-Partien im Überblick:

Handball Nach Pokal-Krimi: Lemgo in Flensburg chancenlos VOR 15 STUNDEN

ASV Hamm-Westfalen/SC Magdeburg - GWD Minden

Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel

TBV Lemgo Lippe - MT Melsungen

VfL Gummersbach - HC Erlangen

EM Handball-EM wohl ohne ungeimpften Knorr: "Bedaure das sehr" GESTERN AM 23:13