Beste Werferin in Reihen der DHB-Frauen war Ungarn-Legionärin Emily Bölk mit fünf Treffern. Zudem überragte Torhüterin Dinah Eckerle mit zehn Paraden.

Mit nun vier Punkten liegt das Team des Deutschen Handballbundes auf Rang drei seiner Gruppe, zwei Zähler hinter Rekord-Europameister Norwegen und Kroatien. Beide treffen am Abend aufeinander.

07/12/2020 AM 18:51

"Wir sind froh, dass wir endlich zeigen konnten, was wir können", sagte Kapitänin Kim Naidzinavicius: "Wir haben es in den letzten Spielen nicht gut gemacht, aber heute hatten wir eine gute Abwehr, ein gutes Tempospiel. Wir sind gut gestartet, es war klar, dass es nicht das ganze Spiel so laufen kann. Aber wir haben nicht aufgegeben und ich bin einfach froh, dass wir den Sieg mit nach Hause nehmen konnten."