Gewinnt das deutsche Team am Dienstag (18.15 Uhr) gegen die Kroatinnen mit zwei Toren Unterschied, ist der Halbfinaleinzug auf jeden Fall sicher. Setzen sich die Niederlande kurz zuvor nicht gegen Rumänien durch, reicht den DHB-Frauen sogar schon ein Sieg mit einem Tor Vorsprung gegen Kroatien zum Sprung unter die Top 4.

Die Niederlage von Montagabend war also ein Rückschlag, aber noch kein Knockout. Kreisläuferin Julia Behnke und Kapitänin Kim Naidzinavicius waren im dänischen Kolding mit jeweils vier Treffern die besten Werferinnen der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die zum Auftakt in die heiße Turnierphase am Samstag Ungarn geschlagen hatte (32:25).