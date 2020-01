Christian Prokop (Bundestrainer Deutschland): "Das ist total bitter, die zweite Halbzeit gibt den Ausschlag. Da haben wir die Bälle nicht mehr so untergebracht, wie wir es wollten. Zudem waren wir gefühlt sehr, sehr oft in Unterzahl in der zweiten Hälfte. Wir haben super gefightet, jeder hat für jeden gekämpft, aber am Ende zählt das Ergebnis."

Uwe Gensheimer (Deutschland): "Wir haben es nicht verdient, so zu verlieren nach so einer Leistung. In den letzten zehn Minuten haben wir leider zu viele leichte Fehler gemacht."

Paul Drux (Deutschland): "Wir spielen richtig gut, kommen gut rein ins Spiel und kämpfen. Es war eine super Atmosphäre in beiden Fanlagern. Ab der 45. Minute bekommen wir dann den Zugriff in der Abwehr nicht mehr, kassieren Tore über die Halbpositionen und machen einfache Abspielfehler, die davor nicht vorkamen. Dann kippt so ein Spiel. Zum Schluss waren wir nicht abgezockt genug, denn wir haben super gespielt und müssen das eigentlich nach Hause bringen."

Philipp Weber (Deutschland): "Wir haben ein super Spiel gemacht. Am Ende entscheiden dann Kleinigkeiten, ob wir verliern oder gewinnen. Das ist total bitter."

Bob Hanning (Vizepräsident DHB): "Wir sind alle extrem enttäuscht. Die Mannschaft hat ein großartiges Spiel gemacht und ist dafür nicht belohnt worden. Das tut uns allen sehr weh. Wir haben leidenschaftlich gekämpft. Alle haben alles für das Halbfinale getan. Wir haben aber in der letzten Viertelstunde nur drei Tore erzielt, das war zu wenig."

