Handball

Alfred Gislason und Julius Kühn warnen vor Auftakt zur Europameisterschaft vor Belarus: "Absolutes 50:50-Spiel"

Am Freitag startet die deutsche Mannschaft gegen Belarus in die Handball-Europameisterschaft. Deutschland startet als Wundertüte in das Turnier in der Slowakei und Ungarn. Trainer Alfred Gislason und Rückraum-Mann Julius Kühn warnen vor dem Auftaktmatch in Bratislava davor, den Gegner zu unterschätzen. Der 62 Jahre alte Isländer erwartet gegen die Belarussen sogar ein "50:50-Spiel".

00:00:49, vor 16 Minuten