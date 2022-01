Handball

DHB-Team schlägt Frankreich in letzter Sekunde: Die Stimmen zum Sieg

Deutschlands Handballer haben ihr letztes Testspiel vor der EM in der Slowakei und in Ungarn gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte in Wetzlar Olympiasieger Frankreich mit 35:34 und tankte vier Tage vor dem Turnierbeginn weiteres Selbstvertrauen. Philipp Weber und Co. blicken dem Turnierstart voller Zuversicht entgegen.

00:01:49, vor einer Stunde