Am Tag vor dem Handball-Klassiker gegen Spanien schlug Omikron erneut gnadenlos zu. Beim freiwilligen Training in Bratislava stand Bundestrainer Alfred Gislason nur noch ein Restkader zur Verfügung, wenig später sickerte durch: Mindestens drei weitere Spieler haben sich mit Corona infiziert - die personelle Lage im DHB-Team nimmt vor dem Auftakt in die EM-Hauptrunde dramatische Züge an.