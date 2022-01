Frankreich - Schweden 33:34

60. Minute: Und dann ist Schluss! Und was für ein Finale am Ende. Frankreich trifft, im Anschluss verliert Schweden den Ball durch einen Schrittfehler, doch in der letzten Aktion Sekunden vor Schluss pariert Palicka gegen Fabregas und hält den Sieg fest. Schweden steht im Finale und trifft auf Spanien. Frankreich spielt nur um Platz drei gegen Dänemark.

Frankreich - Schweden 32:34

59. Minute: Hitzige Schlussphase in Budapest. Wieder sind die Schiedsrichter im Fokus und wieder gibt es nach Videobeweis eine 2-Minuten-Strafe, diesmal für Schweden.Und Frankreich verkürzt durch Nahi auf ein Tor Rückstand. Etwa eine Minute lang spielen die Franzosen am Ende in Überzahl. Doch Schweden hat vorne Gottfridsson und hinten Palicka, der stark gegen Fabregas etwa 50 Sekunden vor dem Ende pariert. Viel Zeit ist nicht mehr.

Frankreich - Schweden 31:33

58. Minute: Und tatsächlich kommt Frankreich hier nochmal ran! Schweden verwirft und die Franzosen spielen es wieder über Minne. Nur noch ein Tor sind die Schweden vorne, dann gibt es nach Videobeweis die Rote Karte für Porte von Frankreich nach einem Ellbogenstoß gegen das Gesicht. Frankreich in Unterzahl und Schweden erhöht durch den starken Pellas wieder auf zwei Tore Vorsprung.

Frankreich - Schweden 29:32

56. Minute: Wie stark ist dieser Gottfridsson heute? Nach einem klasse Haken erzielt er sein achtes Tor und lässt den Franzosen keine Chance, den Vorsprung der Schweden zu verkleinern. Auf der anderen Seite ist Minne der Mann der zweiten Hälfte. Auch er trifft schon das sechste Mal. Frankreich nimmt etwa fünf Minuten vor Ende eine Auszeit. Können die Franzosen nochmal zur Schlussoffensive ansetzen?

Frankreich - Schweden 26:30

53. Minute: Und viel spricht hier sieben Minuten vor dem Ende für die Schweden! Vorne bleiben sie einfach extrem effektiv und Frankreich unterlaufen hier zu viele Fehler. Nach einem Fehlwurf von Karabatic können die Schweden den Vorsprung wieder auf vier Tore vergrößern.

Frankreich - Schweden 25:28

50. Minute: Die Antwort ist erstmal nein, Schweden vergrößert den Vorsprung durch Gottfridsson in Unterzahl sogar und spielt dabei auch noch clever die Zeit runter. Frankreich bleibt immer mindestens zwei Tore auf Abstand, sehr starker Auftritt der Schweden bisher. Und auch die nächste gute Aktion läuft natürlich über Gottfridsson, der einen Siebenmeter rausholt. Pellas verwandelt sicher, Schweden wieder drei vorne.

Frankreich - Schweden 24:26

47. Minute: Etwas mehr als zehn Minuten sind noch zu spielen und Schweden bleibt offensiv auf dem Gaspedal. Doch auch Frankreich wirkt durch die Einwechslung von Minne frischer und zieht im direkten Gegenzug nach. Zusätzlich gibt es bei der Aktion noch eine 2-Minuten-Strafe für Schweden. Kann Frankreich in Überzahl wieder ausgleichen?

Frankreich - Schweden 22:24

43. Minute: Schöner Spielzug der Franzosen, der mit einem klasse Pass hinter dem Rücken von Karabatic anfängt und einem Tor von Außenspieler Nahi endet. Doch Schweden wirkt unbeeindruckt, angetrieben von einem starken Gottfridsson erlauben die Skandinavier sich kaum Fehler und halten den Vorsprung konstant.

Frankreich - Schweden 20:22

40. Minute: Und das Spiel nimmt richtig Fahrt auf, auch weil die Franzosen wieder in die Spur finden. Descar bleibt vom Siebenmeterpunkt cool und nach einer guten Defensivaktion der Franzosen marschiert Minne wieder durch die schwedischen Reihen und verkürzt. Schweden ist noch vorne, doch Frankreich ist wieder im Spiel.

Frankreich - Schweden 18:20

36. Minute: Frankreich hat sich hier noch lange nicht aufgegeben, Minne bringt die Mannschaft von Trainer Gille mit zwei schnellen Toren wieder etwas heran. Nach einem Fehlwurf der Schweden, kann Fabregas die Franzosen wieder auf zwei ranbringen.

Frankreich - Schweden 14:19

33. Minute: Weiter geht's in Budapest. Frankreich kommt schnell zum Abschluss, doch Palicka ist zur Stelle. Auf der anderen Seite gibt es den nächsten Siebenmeter für die Schweden, Pellas bleibt cool und erzielt sein viertes Tor. Auch der nächste Abschluss der Franzosen ist zu hektisch, Palicka hat nicht viel Mühe auch diesen zu halten. Frankreich wirkt verunsichert und Schweden zieht nach dem fünften Treffer von Pellas mit fünf davon. Bahnt sich hier eine Überraschung an?

HALBZEIT: Frankreich - Schweden 14:17

Eine interessante erste Hälfte hier in Budapest. Der Start gehörte ganz klar Frankreich, mit 5:1 ging der Olympiasieger schnell in Führung und deutete an, in welche Richtung dieses Spiel hier laufen kann. DOch Schweden kam beeindruckend zurück und glich unter anderem durch drei Palicka-Tore aus. Dann sorgte Gottfridsson in den letzten Minuten der Hälfte sogar dafür, dass die Mannschaft von Trainer Solberg hier mit drei Toren in Führung geht. Kommt von Frankreich in den zweiten 30 Minuten noch was, oder trifft Spanien am Sonntag im Finale tatsächlich auf Schweden?

Frankreich - Schweden 14:17

30. Minute: Und Schweden gehören auch die letzten Minuten der ersten Hälfte. Und Gottfridsson trumpft auf, mit drei Toren in den letzten zwei Minuten vergrößert er den Vorsprung der Schweden auf drei Tore. Nach dem Raketenstart der Franzosen haben die Schweden sich super erholt und hier den Franzosen vor der Hälfte eindeutig den Schneid abgekauft.

Frankreich - Schweden 13:15

25. Minute: Schweden geht in Unterzahl sogar wieder in Führung, ebenfalls durch einen Siebenmeter nach einem Foul von Karabatic. Frankreich hat die richtige Antwort parat und gleicht aus. Momentan ist es ein munteres Hin und Her, die Schweden gehen durch Pellas wieder in Führung. Anschließend bekommt Frankreich den nächsten Siebenmeter, Descat scheitert jedoch am Pfosten. Die Schweden gehen durch das Tor von Gottfridsson erstmals mit zwei Toren in Führung.

Frankreich - Schweden 12:12

22. Minute: Und Frankreich wirkt verunsichert und schon folgt der nächste Ballverlust. Und dann geht Schweden sogar erstmals in Führung, durch einen wunderschönen Treffer von Carlsbogard hinter dem Rücken. Die nächste 2-Minuten-Strafe kommt daher für die Schweden etwas zur Unzeit, Descat verwandelt den fälligen Siebenmeter und gleicht wieder aus. Eine spannende Partie bisher!

Frankreich - Schweden 10:10

19. Minute: Nach einer klasse Parade von Frankreichs Keeper Gérard gegen Carlsbogard, kontern die Franzosen und ziehen durch den Treffer von Descat davon. Dann kassiert Karabatic jedoch die erste 2-Minuten-Strafe und Schweden kann die Überzahl hervorragend ausspielen. Frankreich agiert offensiv ohne Torwart und Schwedens Torhüter Palicka kann gleich zweimal profitieren und erzielt bereits sein drittes (!) Tor. Schweden ist dran und mittlerweile super in der Partie.

Frankreich - Schweden 9:7

15. Minute: Und schon ist Frankreich wieder komplett legen sie wieder los und erzielen zwei schnelle Treffer. Schweden verpasst einen freien Wurf und holt sich anschließend die erste 2-Minuten-Strafe.

Frankreich - Schweden 7:6

12. Minute: Viel geboten hier in der Anfangsphase des zweiten Halbfinals. Frankreich startete mit einem Raketenstart und ging schnell 5:1 in Führung. Nun ist Schweden jedoch besser in der Partie und kann durch Gottfridsson auf zwei Tore ranrücken. Zuvor hatte Frankreich schon die zweite 2-Minuten-Strafe erhalten, die Überzahl nutzen die Schweden und kommen anschließend sogar zum Anschluss.

Frankreich - Schweden 7:3

9. Minute: Jetzt ist auch Superstar Karabatic in der Partie angekommen und erzielt den ersten Treffer. Frankreich macht hier bisher was es will, Schweden muss dringend ein Mittel finden, um diese Offensivpower der Franzosen zu stoppen. Nach einem Fehlwurf von Frankreich versucht Schweden das Spiel mit Gottfridsson schnell zu machen und holt die erste 2-Minuten-Strafe für die Franzosen plus Siebenmeter raus. Diesen verwandelt Pellas sicher.

Frankreich - Schweden 5:2

6. Minute: Und Frankreich legt los wie die Feuerwehr. Vorallem Fabregas und Mem können bisher quasi ungedeckt zum Abschluss kommen und erhöhen auf 5:1. Schweden kommt durch Carlsbogard immerhin zum zweiten Treffer.

Frankreich - Schweden 2:0

3. Minute: Los geht's in Budapest! Schweden beginnt das Spiel, die ersten beiden Tore der Partie erzielt jedoch Frankreich. Schweden wirkt ein wenig verunsichert, Frankreich ist sofort gut in der Partie!

Frankreich - Schweden

1. Minute: Auch diese Partie wird mit etwas Verzögerung angepfiffen. Dies hat den Grund, dass auch schon das erste Halbfinale etwa 15 Minuten später los ging und der Zeitplan etwas im Verzug ist. Gleich geht's aber los in Budapest!

