Das teilte die Europäische Handball-Föderation EHF am Donnerstag sechs Stunden vor dem Anwurf mit. Die Partie am Abend (18:00 Uhr im Liveticker ) in Bratislava wird wie geplant über die Bühne gehen.

Die nachnominierten Nationalspieler Lukas Stutzke, David Schmidt und Tobias Reichmann sind inzwischen eingetroffen. Damit kann Bundestrainer Alfred Gislason 16 Spieler für das erste Hauptrundenspiel aufbieten.

Ad

EM DHB-Antrag auf Spielverlegung abgewiesen: Spanien-Spiel findet statt VOR 3 STUNDEN

"Zu einem eventuellen Rückzug wies die EHF am Donnerstagmorgen in ihrer Antwort auf komplexe Folgen unter anderem auf sportlicher und wirtschaftlicher Ebene hin", schrieb der DHB in einer Pressemitteilung: "Dem Antrag auf Spielverlegung gab die EHF nicht statt und verwies dabei auf eine ähnlich vielschichtige Gemengelage von der sportlichen Situation Spaniens bis hin zu bestehenden Sendeplänen und -verpflichtungen sowie ähnlich herausfordernde Corona-Situationen bei den Teams anderer teilnehmender Nationen hin."

Am Mittwoch waren die Infektionen dreier weiterer DHB-Spieler bekannt geworden, Bundestrainer Alfred Gislason nominierte infolgedessen Stutzke, Schmidt und Reichmann nach.

(SID)

Weber über Corona-Ausbruch: "Eine riesige Scheiße"

EM Trotz neuer Coronafälle: DHB-Rückzug bei Handball-EM vom Tisch VOR 18 STUNDEN