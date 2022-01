Joan Canellas wartete das Ende der Frage gar nicht erst ab. "Wow", sagte der spanische Rückraum-Routinier. Canellas stand im Bauch der riesigen MVM-Arena in Budapest und schüttelte noch immer ungläubig den Kopf.

Natürlich ging es um den imponierenden 29:25-Sieg im EM-Halbfinale gegen Weltmeister Dänemark und den vierten Finaleinzug der chronisch unterschätzten Spanier bei einer Europameisterschaft nacheinander. Und natürlich um den möglichen dritten Titelgewinn in Folge. Ein Triple, wie es bislang nur den legendären Schweden um den Welthandballer des Jahrhunderts Magnus Wislander vor 20 Jahren gelang.

"Vier Mal in Folge im Finale, das ist sehr schwer zu schaffen. Vor allem bei einer EM. Wir haben es geschafft, und ich weiß nicht wie, aber wir sind da. Und das ist toll", sagte Canellas stolz: "Niemand hat erwartet, dass wir so weit kommen und gegen Dänemark hätten gewinnen können. Das ist unfassbar."

Dass mit Vizeweltmeister Schweden im Endspiel nun das nächste Großkaliber auf die spanische Oldie-Gang (Durchschnittsalter gegen Dänemark: 31,25 Jahre) wartet, löst beim 35 Jahre alten Canellas keine übermäßigen Gefühlsregungen aus. In der Vorrunde habe man zwar schon gegen die Skandinavier gewonnen.

"Das wird kompliziert"

Doch "es ist schwer, zwei Mal in Folge gegen dieselbe Mannschaft zu gewinnen", sagte er: "Das wird kompliziert." Die Schweden, mit insgesamt vier EM-Titeln Rekord-Europameister, hatten in ihrem Halbfinale am späten Freitagabend Olympiasieger Frankreich mit 34:33 niedergerungen.

Auf große Kampfansagen verzichtete Canellas vor dem Showdown am Sonntag (18:00 Uhr bei Eurosport). Warum sollte er auch? In der Ruhe liegt die Kraft der Spanier, keiner weiß das besser als er.

Selbst ein positiver Coronatest samt tagelanger Isolation und dem Ausfall unter anderem für das Spiel gegen das deutsche Team (29:23) brachten Canellas während des Turniers nicht aus dem Gleichgewicht. Erst zum Ende der Hauptrunde durfte er zurückkehren - und avancierte gegen Dänemark mit sieben Treffern zu einem der Matchwinner.

Spanien trifft im Finale auf Schweden Fotocredit: Getty Images

Canellas verkörpert spanisches Erfolgsteam

Auf dem Spielfeld abgezockt und kühl bis ans Herz, daneben durch und durch unaufgeregt und ziemlich sympathisch: Canellas verkörpert das spanische Erfolgsteam mit elf Profis jenseits der 30-Jahre-Grenze wie kaum ein Zweiter. Seit bald 14 Jahren ist der frühere Bundesligaprofi von Hamburg und Kiel, der sein Geld inzwischen bei den Kadetten Schaffhausen in der Schweiz verdient, im Nationalteam der Spanier dabei - und er ist trotz der beiden EM-Titel noch immer nicht satt.

"Vor jedem Turnier sagen alle, die Zeit der Spanier ist vorbei", sagte der 37 Jahre alte Kapitän Gedeon Guardiola vom TBV Lemgo kürzlich dem Mannheimer Morgen: "Wir beweisen seit einiger Zeit das Gegenteil." Zugute kommt ihnen dabei eine Mischung aus Cleverness, überaus effizienter Abwehrarbeit und einem famosen Teamgeist.

"Wenn wir vor einem Turnier zusammenkommen, hat das immer etwas von einem Familientreffen", so Guardiola: "Wir genießen die gemeinsame Zeit."

Am Sonntag könnte das diesjährige Familientreffen in der nächsten Goldparty münden.

