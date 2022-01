Die Hauptrundengruppe 2, in der Deutschland nach dem 21:25 gegen Schweden keine Chance mehr auf das Weiterkommen hat, steuert nun also auf ein spannendes Finale im Kampf um die Teilnahme an den Medaillenspielen in Budapest zu.

Während Schweden und Norwegen am Dienstag (20:30 Uhr) im direkten Duell aufeinandertreffen, treten die Spanier wenige Stunden zuvor (15:30 Uhr) gegen Polen an. Die Polen hatten am Sonntag im ersten Spiel des Tages in der slowakischen Hauptstadt beim 29:29 (13:12) gegen Russland die Chance auf den ersten Sieg in der Hauptrunde liegen lassen. Polen und Russland, am Dienstag (18:00 Uhr) letzter Gruppengegner des DHB-Teams, haben keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale.

Die Zuschauer in Bratislava erlebten bei der Partie zwischen Polen und Russland eine kuriose Schlussphase. Nach einer Roten Karte gegen Petkovic zwölf Sekunden vor dem Ende spielten die Polen in Überzahl und gingen zwei Sekunden vor Schluss durch den sechsten Treffer von Michal Daszek in Führung. Russland nahm daraufhin die Auszeit und kam durch einen Fernwurf von Sergej Kossorotow tatsächlich noch zum Ausgleich.

Für Norwegen war Sebastian Barthold mit sechs Treffern der erfolgreichste Werfer. Zuletzt hatten die von Ex-Bundesliga-Trainer Christian Berge gecoachten Skandinavier 1998 ein EM-Spiel gegen Spanien gewinnen können.

