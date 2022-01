Weber hatte bei der Generalprobe gegen Olympiasieger Frankreich (35:34) eine Schulterprellung am rechten Wurfarm erlitten. Das Abschlusstraining am Donnerstag wird zum Härtetest für den 29-Jährigen vom SC Magdeburg.

"Es wäre extrem wichtig für uns, dass er voll bei Kräften ist", sagte Gislason.

Das deutsche Team geht leicht favorisiert in das Spiel gegen Belarus, trotz gleich acht Turnierdebütanten im 17-köpfigen Kader. "Wir werden den Gegner nicht unterschätzen", kündigte Gislason an.

Weitere Gegner in der ersten Phase der EM (bis 30. Januar) sind Österreich am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker) und Polen am Dienstag (18.00 Uhr im Liveticker). In der Vorrunde qualifizieren sich die ersten zwei Mannschaften für die Hauptrunde.

