Handball

Handball-Bundesliga: Sport-Union Neckarsulm schlägt HL Buchholz 08-Rosengarten knapp mit einem Tor

Im Freitagabendspiel bezwingt die Sport-Union Neckarsulm die HL Buchholz 08-Rosengarten in einem engen Duell 27:26 (17:14). Bis zum letzten Angriff des Spiels haben die Gäste in der Ballei-Sporthalle noch die Chance auf den ersten Punkt in dieser Saison. Die Gastgeberinnen springen damit vorübergehend auf Tabellenrang sechs. Die Handball-Luchse bleiben ohne Zähler am Tabellenende.

00:03:02, vor einer Stunde