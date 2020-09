Beim dänischen Vertreter Odense HC unterlag der BVB in der Gruppe B mit 27:32 (13:13). Beste Werferin für die Borussia war die Spanierin Jennifer Gutierrez Bermejo (25) mit sieben Treffern. Am zweiten Spieltag treffen die Dortmunderinnen am 20. September (16.00 Uhr) zu Hause auf den französischen Erstligisten Brest Bretagne Handball.

In zwei Gruppen kämpfen jeweils acht Mannschaften um die nächste Runde. Die beiden jeweils besten Teams sind für das Viertelfinale gesetzt, die Mannschaften auf den jeweiligen Rängen drei bis sechs ziehen zunächst in eine Play-off-Runde ein, in der die vier weiteren Viertelfinalisten ermittelt werden.

In der Bundesliga liegen die Dortmunderinnen nach zwei Siegen zum Auftakt an der Tabellenspitze. Am 23. September (19.30) empfangen sie den Buxtehuder SV.

