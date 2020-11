bis 20. Dezember) aufgenommen. Nach wie vor ist unklar, ob das Turnier nach dem Rückzug von Co-Gastgeber Norwegen allein in Dänemark ausgetragen werden kann. Dazu fehlt eineinhalb Wochen vor dem Auftaktspiel weiterhin die Zustimmung der dänischen Regierung.

Angeführt wird das deutsche Aufgebot von Kapitänin Kim Naidzinavicius (SG BBM Bietigheim), sie ist eine von nur noch 13 Spielerinnen in Diensten deutscher Klubs. Fünf berufene Handballerinnen sind mittlerweile im Ausland im Einsatz, darunter beispielsweise Torhüterin Dinah Eckerle (Metz Handball/Frankreich) oder Rückraumschützin Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/Ungarn).

"Die Spielerinnen haben, aufgrund verschiedener Corona-Einschränkungen, in den vergangenen Wochen unterschiedliche Trainings- und Spielbelastungen gehabt. Daher haben wir uns im Trainerteam dazu entschlossen, mit einem größeren Aufgebot in die Vorbereitung auf die EHF EURO zu gehen", erklärte Groener, der sein Team in Frankfurt/Main um sich versammelt.