Zum runden Geburtstag geht es für Klühspies laut DHB mit Ehefrau Sibylle erst einmal Richtung Kanarische Inseln.

Während seiner aktiven Karriere gelang Klühspies sein größter sportlicher Erfolg mit der legendären Mannschaft um Heiner Brand und Joachim Deckarm. Im Final-Krimi von Bröndby setzte sich der Rückraumspieler mit der DHB-Auswahl mit 20:19 gegen die favorisierte Sowjetunion durch und sicherte Deutschland so den zweiten WM-Titel in der Halle nach 1938.

"Dieser Moment, wenn du Weltmeister wirst und da oben auf dem Treppchen stehst, das ist das Größte überhaupt", sagte Klühspies in einem Interview mit der Handball-Bundesliga (HBL): "Vor allem da wir ja eigentlich der Außenseiter waren". Für die Nationalmannschaft bestritt er 102 Länderspiele (253 Tore).

Sein Name steht auch für die erfolgreiche Ära des TV Großwallstadt wie kein Zweiter. Den Wechsel des damals 18-Jährigen nach Großwallstadt im Jahr 1970 beschreibt der Verein als "Grundpfeiler" für eine "Dekade der Titel". 1532 Tore erzielte Klühspies in 456 Pflichtspielen für den TVG, dessen Erfolg in den 1970ern und 1980ern eng mit Klühspies verknüpft ist.

Fünfmal sicherte sich der Linkshänder mit Großwallstadt die deutsche Meisterschaft in der Halle sowie einmal auf dem Großfeld, zweimal holte er den DHB-Pokal. Der Gewinn des Supercups 1980, der IHF-Pokal 1984 sowie der zweimalige Europapokal-Sieg der Landesmeister erweiterten die Liste der Erfolge.

1984 beendete der zweifache Familienvater seine aktive Laufbahn offiziell - half Großwallstadt jedoch auch danach als Spieler mehrmals aus. Bis heute engagiert er sich ehrenamtlich unter anderem bei der Joachim-Deckarm-Stiftung und dem Eagles Charity Golfclub.

