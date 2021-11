Der Leipziger Ausgleich in der Schlusssekunde fiel äußerst spektakulär: Auf Seiten der Löwen scheiterte Benjamin Helander am Kreis an Leipzigs Schlussmann Kristian Saeveras. Der Keeper schaltete blitzschnell und spielte einen 40-Meter-Pass über das gesamte Feld auf Patrick Wiesmach, der den Ball direkt aus der Luft per Kempa-Trick zum 28:28 in die Maschen drosch.

Leipzig und die Löwen haben auf den Plätzen zehn und elf damit nach zwölf Spielen zwölf Punkte auf dem Konto.

Ad

Das ursprünglich für Mitte Oktober angesetzte Heimspiel gegen die Sachsen war wegen mehrerer Coronafälle bei den Löwen verschoben worden.

Handball Handball: Berlin und Lemgo auf Kurs VOR 3 STUNDEN

Bereits am Donnerstag (19:05 Uhr) sind die Mannheimer wieder in der Liga bei der MT Melsungen gefordert.

Im zweiten Spiel des Tages fuhr die HSG Wetzlar ein souveränes 27:17 (12:5) beim Bergischen HC ein und kletterte auf Tabellenplatz fünf (13:11 Punkte).

Das könnte Dich auch interessieren: Handball-EM der Männer 2026 und 2028 in drei Ländern

(SID)

Spannung bis zur letzten Sekunde: Neckarsulm schlägt Buchholz knapp

Handball Corona beschäftigt Handballerinnen kurz vor der WM: "Schon noch angespannt" VOR 10 STUNDEN