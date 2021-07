Handball

Olympia - Handball: Uwe Gensheimer setzt mit perfekter Siebenmeter-Quote den Schlusspunkt gegen Norwegen

Die deutschen Handballer feiern beim Olympischen Turnier in Tokio den zweiten Sieg im vierten Gruppenspiel. Uwe Gensheimer glänzt mit einer perfekten Wurf-Ausbeute. Er verwandelt seinen sechsten Siebenmeter zum 28:23-Endstand. Damit springt die deutsche Mannschaft auf Platz drei in der Tabelle und hat vor dem letzten Spiel gegen Brasilien das Weiterkommen in der eigenen Hand.

