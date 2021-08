Handball

Olympia - Handball: Französische Torhüterin Amandine Leynaud verhindert Gegentor und knallt in Bande

Die französischen Handballerinnen spielen in der Offensive gegen die Auswahl des Russischen Olympischen Komitees (ROC) mit sieben Feldspielern, nachdem sie den Torwart heraus genommen haben. Nach dem Treffer sprintet die französische Torhüterin Amandine Leynaud aufs Feld und wirft sich in den Ball. Sie verhindert das Gegentor, kracht aber anschließend in die Bande.

00:00:46, vor 20 Minuten