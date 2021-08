Handball

Olympia 2021: Deutschland verzweifeln im Viertelfinale gegen Ägypten an Torwart Karim Hendawy

Bei der 26:31-Niederlage gegen Ägypten scheitern die deutschen Spieler häufig am ägyptischen Torwart Karim Hendawy und verlieren das Viertelfinale bei Olympia. Auf diese Weise schaffen es die Ägypter über 60 Minuten die überlegene Mannschaft zu bleiben. Deutschland hingegen kommt nach schnellem Rückstand in der Anfangsphase nie in die Nähe des Ausgleichs.

00:00:30, vor 16 Stunden