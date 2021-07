Die Norweger, die am Freitag vorletzter deutscher Gruppengegner sind, taten sich zunächst sehr schwer mit den Südamerikanern. Doch nach einem 1:5-Fehlstart fanden sie immer besser in die Partie, gingen kurz nach dem Seitenwechsel erstmals in Führung und ließen in der Schlussphase nichts mehr anbrennen.

Die deutsche Mannschaft trifft in ihrem Auftaktspiel (9.00 Uhr MESZ live bei Eurosport) auf Europameister Spanien. Rekordweltmeister Frankreich und Argentinien komplettieren die Gruppe A.

Olympia - Handball "Wir sind gut drauf": DHB-Handballer brennen auf Olympia-Auftakt VOR 21 STUNDEN

(SID)

Handball-Ikone Hens: Das ist drin für Deutschland bei Olympia

Olympia - Handball Handball-Ikone Hens: Das ist drin für Deutschland bei Olympia VOR 6 STUNDEN