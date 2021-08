Weinholds Kieler Teamkollege Hendrik Pekeler (30) legt zumindest eine "längere Pause" ein. Torhüter und Ex-Weltmeister Johannes Bitter (38) steht außerdem nur noch für Notfälle zur Verfügung. Das gab der DHB am Donnerstag bekannt.

"Nationalspieler zu werden, war ein Kindheitstraum", sagte Gensheimer: "Den Adler auf der Brust zu tragen und Kapitän zu sein, war für mich immer eine riesige Ehre. Ich blicke mit Stolz und Dankbarkeit auf eine lange Zeit beim Deutschen Handballbund zurück." Der 34-Jährige setzt seine Vereinskarriere fort. Diese verbrachte er abgesehen von einem dreijährigen Einsatz für Paris St. Germain komplett bei den Löwen.

Das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason hatte die anvisierte Olympia-Medaille durch die Viertelfinal-Niederlage gegen Afrikameister Ägypten klar verpasst. Noch in Tokio unterrichteten Gensheimer, Weinhold und Pekeler den Bundestrainer Alfred Gislason über ihren Entschluss. Bitter tat dies nach dem ersten Wochenende in der Heimat.

"Ich hätte mir sehr für uns alle, aber insbesondere Uwe, Steffen, Peke und Jogi gewünscht, dass wir in Tokio erfolgreich gewesen wären und das Halbfinale erreicht hätten", sagte Gislason. Anders als Weinhold und Pekeler musste Kapitän Gensheimer zuletzt aber bereits um den Platz in der Nationalmannschaft kämpfen. Bei den Spielen in Tokio zog Gislason meist Marcel Schiller vor.

Gensheimer hatte im November 2005 sein Debüt im DHB-Trikot gegeben, seit 2014 war er Kapitän. In fast 16 Jahren gelangen ihm in 204 Länderspielen 921 Treffer. Ein großer Titel mit Deutschland blieb ihm allerdings verwehrt: Beim EM-Triumph 2016, den unter anderem Weinhold und Pekeler feierten, fehlte Gensheimer verletzt. Sein größter Erfolg im DHB-Team ist der Gewinn von Olympia-Bronze in Rio im selben Jahr. Bitter, mit 38 Jahren zuletzt ältester Spieler des Olympiakaders, war 2007 Weltmeister.

(SID)

