Handball

Olympia 2021: Pascal Hens analyisert Deutschland gegen Argentinien am Touchscreen

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat im zweiten Gruppenspiel gegen Argentinien den ersten Sieg bei den Olympischen Spielen in Tokio eingefahren. Eurosport-Experte Pascal Hens zeigt am Touchscreen, was der Schlüssel zum Sieg war.

00:03:03, vor 41 Minuten