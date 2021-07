Handball

Olympia 2021: Pekeler trifft kurios gegen Spanien mit dem Rücken zum Tor

Deutschland bestreitet ihr Auftaktspiel im olympischen Handball-Turnier. Der erste Gegner ist niemand geringeres als der amtierende Europameister Spanien. Deutschland tritt nahezu in Top-Besetzung an. Nach dem zwölften Platz bei der Weltmeisterschaft in Ägypten kehren Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler (beide THW Kiel) zurück ins Team. Pekeler sorgt für das erste Highlight-Tor.

00:00:20, vor 26 Minuten