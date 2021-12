Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die am Sonntag beim 16:32 gegen die Däninnen die höchste Niederlage ihrer WM-Historie kassiert hatte, spielt am Dienstagabend (20:30 Uhr im Livescoring ) an selber Stelle gegen Gastgeber und Vizeweltmeister Spanien um die Teilnahme an den Medaillenspielen.