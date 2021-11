emiAll das blenden Emily Bölk und ihre Mitspielerinnen so gut es geht aus, wenn am Mittwoch in Spanien die XXL-WM mit 32 Teams beginnt.

Natürlich verfolgt die Kapitänin der deutschen Handballerinnen die Nachrichten. Doch in Spanien fühlt sie sich bislang sicher. "Das soll auch bei der WM so bleiben", sagt Bölk: "Ich bin mir sicher, dass sich die IHF und die spanischen Autoritäten um alle notwendigen Maßnahmen kümmern." Und auch DHB-Sportvorstand Axel Kromer betont: "Angst haben wir nicht."

Es ist schon etwas kurios. Während in der Heimat die nächsten einschneidenden Corona-Maßnahmen diskutiert werden, starten die DHB-Frauen von Bundestrainer Henk Groener vor Zuschauern in die WM. Möglich machen dies die vergleichsweise niedrige Infektionsrate und eine vergleichsweise hohe Impfquote in Spanien.

Bis zu 80 Prozent darf die Halle in Lliria (Provinz Valencia) beim deutschen Auftaktspiel gegen Tschechien am Donnerstag (18:00 Uhr) ausgelastet sein.

2G-Pflicht für sämtliche Teilnehmer

Die Veranstaltung mit 108 Spielen, die in den kommenden zweieinhalb Wochen in vier spanischen Städten ausgetragen werden, könnte beispielgebenden Charakter haben. Wegen der flächendeckenden 2G-Pflicht, die für sämtliche Teilnehmer gilt, schauen viele Beobachter mit Argusaugen auf die WM.

Spielerinnen und Betreuer müssen gegen das Coronavirus geimpft oder von einer COVID-Erkrankung genesen sein.

"Mit Blick auf kommende Großereignisse im Sport wird es wichtig sein, dass die WM gut und sicher über die Bühne geht", sagte Kromer dem "SID": "Ich denke, dass das Turnier unter 2G-Bedingungen wegweisend sein kann. Auch die Veranstalter der Männer-EM, die im Januar über die Bühne geht, werden genau hinschauen."

Vorreiter der Gesellschaft

Kromer sieht die Handballerinnen mit ihrem 100-prozentigen Impfstatus "in gewisser Weise auch als Vorreiterinnen für die Gesellschaft". Er geht davon aus, "dass wir im Sport ab nächstem Jahr große Turniere und Meisterschaften nur noch mit einer Impfpflicht sehen werden".

Für ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit sorgen im deutschen Lager regelmäßige Corona-Tests. Die Spielerinnen kennen das Prozedere der Tests vor und nach Spielen aus der Bundesliga. "Ich gehe fest davon aus, dass die Konzepte funktionieren und wir ein Turnier erleben, an das man sich gern erinnert", sagt Kromer.

Dafür wollen Bölk und Co. auch sportlich sorgen. Nach einer ansprechenden Vorbereitung scheint Vieles möglich, der Weg ins Viertelfinale wirkt mit Blick auf die Vor- und möglichen Hauptrundengegner absolut machbar. "Wir sind in diesem Jahr mehr als je zuvor ein richtiges Überraschungspaket", sagte Bölk dem "SID".

