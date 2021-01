Die Augen von Andreas Wolff leuchteten. "Ich freue mich wie ein Kind vor Weihnachten", sagte der Torhüter der deutschen Handballer dem "SID": "Ich will mit dem Team rumhängen, Bälle schmeißen und dann Wettkampfspiele bestreiten. Ich komme in Ekstase, wenn ich daran denke, wieder mit den Jungs zu spielen."

Besonders eilig hatten es am Sonntag die DHB-Novizen Sebastian Firnhaber und Antonio Metzner, die als erste im vornehmen Crowne Plaza Hotel in Neuss eincheckten. Moritz Preuss, einer von insgesamt fünf Turnier-Debütanten, wurde von seiner Mutter gebracht.

Viel Zeit für eine solche Metamorphose bleibt nicht. Bis zum Abflug nach Ägypten am 12. Januar stehen nur noch sieben Trainingstage plus zwei Spiele in der EM-Qualifikation gegen Österreich (6. und 10. Januar) auf dem Programm. "Ich nehme die Challenge an. Zu den großen Favoriten gehören wir sicherlich nicht, aber wer weiß, was mit dieser Mannschaft geht", sagte Gislason.