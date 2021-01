Die verbleibenden deutschen Hauptrundenspiele gegen Brasilien am Samstag (ab 20.30 Uhr im Eurosport Liveticker) sowie gegen Polen am Montag (20.30 Uhr) sind somit sportlich bedeutungslos. Deutschland kann maximal noch Gruppendritter werden. Die Spitze des Deutschen Handballbundes (DHB) hatte vor dem Turnier den Einzug in die Runde der letzten Acht als Ziel ausgegeben.