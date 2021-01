Alfred Gislason legte die Stirn in Falten, Andreas Wolff blickte ins Nichts und Uwe Gensheimer suchte nach dem historisch schlechten WM-Abschneiden der deutschen Handballer nach Erklärungen. "Wir wurden zu hektisch und hatten nicht die Ruhe in unserem Spiel", analysierte der DHB-Spielführer das enttäuschende 23:23 (11:12) gegen Polen.

Auch jeweils vier Tore der besten deutschen Werfer David Schmidt und Philipp Weber reichten beim Hauptrunden-Abschluss in der Neuen Hauptstadt Ägyptens nicht zum Sieg für das DHB-Team, das seinen Fokus nun auf die Olympischen Spiele im kommenden Sommer richtet. In Tokio peilt der DHB trotz des unter dem Strich ernüchternden Auftritts beim umstrittenen Mega-Turnier am Nil weiterhin die Goldmedaille an.