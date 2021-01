Silvio Heinevetter, dritter Torhüter im deutschen WM-Kader, wurde von Bundestrainer Alfred Gislason ebenso nicht für das vorletzte Länderspiel vor der WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) nominiert wie 2016-Europameister Christian Dissinger und DHB-Novize Antonio Metzner. Spielmacher Marian Michalczik muss wegen einer Augenverletzung passen und reiste erst gar nicht mit in die Steiermark.

03/01/2021 AM 18:36

Das zweite Duell mit dem österreichischen Nachbarn findet am Sonntag (18.10 Uhr) in Köln statt. Es ist zugleich die Generalprobe für das Turnier in Nordafrika.