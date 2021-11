Iron Man

Weltrekord beim Ironman: Kristian Blummenfelt gewinnt in Cozumel in Weltbestzeit - Olympiasieger löst Jan Frodeno ab

Unglaublich! Der Norweger Kristian Blummenfelt gewinnt den Ironman Cozumel in 7:21:12 Stunden. Damit ist der 27-Jährige so schnell wie niemand vor ihm - Weltbestzeit. Der Olympiasieger von Tokio krönt sich damit auf der mexikanischen Insel zum schnellsten Menschen auf der Langdistanz und löst den Deutschen Jan Frodeno ab, der den bisherigen Rekord in einer Zeit von 7:27:53 Stunden gehalten hatte.

