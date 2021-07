Judo

Olympia 2021: Judoka Wagner versichert, dass sie ihre Bronzemedaille ohne Ohrfeige des Trainers erreicht hat

Anna-Maria Wagner hat in der Judo-Klasse bis 78kg Olympia-Bronze erobert. Dafür seien, anders als bei Giovanna Scoccimarro, keine Ohrfeigen von ihrem Trainer notwendig gewesen, so die 25-Jährige im Interview in Tokio.

00:00:57, vor einer Stunde