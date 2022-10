Wagner, die nach 3:39 Minuten aufgrund der dritten Strafe unterlag, vergab danach in der Trostrunde die Chance auf Bronze.

Die Olympiadritte von Tokio verlor wie schon im Halbfinale bei den Sommerspielen 2021 gegen Japans Olympiasiegerin Shori Hamada und verpasste damit den Einzug ins kleine Finale.

In Taschkent hat der Deutsche Judo-Bund (DJB) bislang eine Medaille durch Katharina Menz (Silber am Auftakttag in der Klasse bis 48 kg) gewonnen.

(SID)

