Den Kampf um die Goldmedaille hatte das Team nach einem 0:4 gegen Japan im Halbfinale verpasst.

Nach Siegen in der Vorrunde gegen die Mongolei (4:2) und die Ukraine (4:0) war Japan, das bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio im Mixed-Wettbewerb Silber gewonnen hatte, in der Vorschlussrunde klar überlegen und gab wie schon zuvor gegen die Dominikanische Republik und die Niederlande keinen Kampf ab. Im Finale trifft Japan auf Olympiasieger Frankreich.

Das deutsche Team, das auch in Tokio Bronze gewann, hat zu Turnierabschluss die zweite Medaille bei dieser WM geholt.

