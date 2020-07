Yamashitas größter Erfolg

Er ist einer der erfolgreichsten Judoka der Geschichte.

Am 1. Juli 1957 wurde Yasuhiro Yamashita geboren. Der Japaner brachte es von 1970 bis zum Zeitpunkt seines Rücktritts im April 1985 auf stolze 528 Siege in 559 Kämpfen.

Noch unglaublicher ist eine über sieben Jahre anhaltende Siegesserie von Oktober 1977 bis zu seinem Karriereende. In diesem Zeitraum gewann er 203 Kämpfe hintereinander, 164 davon durch Ippon, also einem vorzeitigen Ende des Kampfes.

1979, 1981 und 1983 wurde Yamashita Weltmeister in der Klasse über 95 Kilogramm. 1981 kam noch ein zweiter Titel in der offenen Klasse hinzu.

1984 krönte er in der Kategorie über 95 Kilogramm seine Karriere mit dem Olympiasieg in Los Angeles. Die Chance auf ein nahezu sicheres weiteres Olympiagold wurde ihm 1980 durch den Boykott Japans bei den Sommerspielen in Moskau genommen.

Und auch der Titel in Los Angeles geriet unerwartet in Gefahr. Im Viertelfinale gegen den Deutschen Arthur Schnabel, der später über die Hoffnungsrunde die Bronzemedaille gewinnen sollte, riss sich Yamashita den rechten Wadenmuskel. Das war ein großer Nachteil für den Star der Szene, da er bei seinen Angriffen sein Gewicht auf das rechte Bein stützte. Dennoch gewann er nicht nur das Viertelfinale gegen Schnabel sondern auch die Vorschlussrunde gegen den Franzosen Laurent del Combo.

Im Finale bekam es Yamashita mit dem Ägypter Ali Rashwan zu tun. Dieser beeindruckte alle Anwesenden mit einem herausragenden Fair Play, in dem er bewusst Attacken auf das angeschlagene rechte Bein des Japaners vermied. Yamashita gewann den Kamp, und Rashwan wurde später mit dem Fair-Play-Preis des internationalen Judoverbandes (IJF) ausgezeichnet.

Nach seinem Karriereende war Yamashita unter anderem als der Trainer der japanischen Judo-Nationalmannschaft und als Vorsitzender des internationalen Judoverbandes tätig. Inzwischen ist er Vorsitzendes des Japanischen Olympischen Komitees und Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees.

