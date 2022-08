"Das Rennen war durch den Rückenwind auf jeden Fall knapper als in Kanada", sagte Grossmann, der gemeinsam mit Hiller bei der WM in Halifax vor zwei Wochen ebenfalls Gold gewonnen hatte: "Es hat ein bisschen mehr weh getan, aber das Publikum hat uns am Ende beflügelt. Vor heimischem Publikum sowas zu erleben, ist schon sehr cool."

Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel (34) hat bei den Kanu-Europameisterschaften im Canadier-Zweier seine dritte Medaille gewonnen. Gemeinsam mit Tim Hecker kam der 34-Jährige am letzten Wettkampftag der Heim-EM über 500 m nach 1:45.510 Minuten ins Ziel und holte Bronze. Gold ging an Joan Antoni Moreno und Adrian Sieiro aus Spanien. Das polnische Boot von Wiktor Glazunow und Tomasz Barniak gewann Silber.

Auch Paulina Paszek und Jule Hake holten im Kajak-Zweier über 200 m ihre zweite Bronze-Medaille. Lisa Jahn und Sophie Koch sicherten sich wie Grossmann am Sonntag-Vormittag ihre erste Medaille. Das Duo gewann im 200-m-Sprint mit dem Canadier-Zweier Bronze.

Schon bei der WM im kanadischen Halifax hatten Hiller/Grossmann vor zwei Wochen die Goldmedaille gewonnen. Für den 22 Jahre alten Hiller war es bereits die zweite Goldmedaille auf der Regattastrecke in Oberschleißheim, nachdem er im Kajak-Vierer über 1000 m triumphiert hatte.

Insgesamt haben die Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) bei der Heim-EM bislang zehn Medaillen gesammelt.

(SID)

