Das wichtigste Olympia-Souvenir hat Ricarda Funk erstmal bei ihren Eltern verstaut. Bei all den Terminen, den Ehrungen und Empfängen blieb der ersten deutschen Olympiasiegerin in Tokio bislang noch keine Gelegenheit, einen gut behüteten Ehrenplatz für die glänzende Goldmedaille zu finden.

Sie habe noch gar nicht so viel Zeit gehabt, um den größten Moment ihrer Karriere "auch in Ruhe zu genießen", sagte die 29-Jährige, für die es in diesen Tagen bei der WM in Bratislava ungebremst weiter geht, dem "SID". Manchmal habe sie das Gefühl, "ich hätte es realisiert. Aber jetzt kommt es mir wieder einfach vor wie ein Film". Es sei nach wie vor "der reine Wahnsinn".

Das Interesse an der Slalom-Kanutin ist riesig. Sie genieße all das sehr, "denn wann steht unsere Sportart mal so sehr im Rampenlicht?", meinte Funk, die fraglos für eine der emotionalsten Olympia-Geschichten dieses Sommers verantwortlich war. Ihre ergreifenden Worte zur Katastrophe im Ahrtal, ihrer Heimat, die so brutal vom Hochwasser getroffen wurde, brannten sich ins Gedächtnis.

Sie sei "unheimlich froh", dass es "positive Reaktionen" auf ihre berührende Botschaft inmitten des Jubels gegeben habe, versicherte Funk. Die Menschen hätten "sich einfach unglaublich darüber gefreut, einfach mal wieder etwas Positives zu erfahren, nachdem Tage des Schreckens vergangenen waren".

Nach aufwühlenden Wochen und dem wohl besten Rennen ihres Lebens sei es nun "eine mentale Herausforderung", bei der WM ab Donnerstag "den nächsten Step anzugehen", sagte Funk, die nun aber bereit ist: "Ein WM-Titel ist immer ein Anreiz. Das würde meinen ganzen Traum nochmal toppen."

(SID)

