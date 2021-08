Beim Kata demonstriert die Athletin oder der Athlet alleine auf der Matte verschiedene Angriffs- und Verteidigungstechniken, also Schläge und Tritte.

Dabei stehen 102 festgelegten Kata zur Auswahl. Ein Kata darf im Turnier nur einmal präsentiert werden. Neben Jüttner ist auch Ilja Smorguner (Idstein) in dieser Disziplin am Start.

Im Freikampf (Kumite) hatten Weltmeister Jonathan Horne (Kaiserslautern) und Noah Bitsch (Waltershausen) das Ticket für Tokio gelöst. Bitsch startet am Freitag in seinen Wettbewerb in der Klasse bis 75 kg.

Olympia - Karate Vierter deutscher Olympia-Starter für Karate Verband 21/06/2021 AM 17:53

Horne kämpft am Samstag in der Klasse über 75 kg um eine Medaille. Bei den nächsten Spielen 2024 in Paris verschwindet Karate wieder aus dem olympischen Programm.

Das könnte Dich auch interessieren: Deutsche Sprinterinnen wecken Medaillenhoffnungen

(SID)

Kampf um den Traum von Tokio: Jüttner brennt auf Olympia-Premiere

Olympia - Karate Karateka Jüttner löst Tokio-Ticket 11/06/2021 AM 20:09