"Bei den Wechseln ist noch eine Menge Luft, ansonsten war es ein optimaler Start", sagte Pinto im ZDF nach dem Rennen bei brüllender Hitze am Vormittag.

"Ich dachte im Block, dass meine Hände verbrennen", meinte Startläuferin Haase.

Als Schnellste in den Endlauf am Freitag (15:30 Uhr MESZ) zog Großbritannien (41,55) als Sieger im ersten Vorlauf vor den USA (41,90) ein. Jamaika, das Tokios Doppel-Olympiasieger Elaine Thompson-Herah und die 100-m-Zweite Shelly-Ann Fraser-Pryce schonte, schaffte es nach einigen Problemen beim Wechsel als Dritter im ersten Vorlauf (42,15) ins Finale

Die bislang letzte deutsche Medaille hatte die Staffel der DDR mit Silber 1988 in Seoul gewonnen.

Souverän ins Finale: Deutsche Frauen-Staffel gewinnt Vorlauf

Auch die deutsche Männer-Staffel erreichte das Finale am Freitag (15:50 Uhr MESZ). Julian Reus (Erfurt), Joshua Hartmann (Köln) Deniz Almas (Wolfsburg) und Lucas Ansah-Preprah (Hamburg) kamen zwar im zweiten Vorlauf in 38,06 Sekunden nur auf Platz vier, rutschten aber als eine von zwei weiteren zeitbesten Mannschaften in den Endlauf, während die USA ausschieden.

Die beste Vorlaufzeit lief Jamaika (37,82). Italien erzielte mit 100-m-Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs an Position zwei einen Landesrekord (37,95).

Olympia: Hochspringerin Jungfleisch im Finale

Die EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch (Tübingen) ist ins olympische Hochsprung-Finale von Tokio eingezogen. Die 30 Jahre alte Sportsoldatin sprang im zweiten Versuch 1,95 Meter hoch, die zur direkten Qualifikation für das Finale am Samstag (12.35 Uhr MESZ) gefordert waren. Jungfleisch war in diesem Jahr zuvor nicht über 1,90 hinausgekommen.

Die deutsche Meisterin Imke Onnen (Hannover) ist mit 1,86 m ausgeschieden. Insgesamt erreichten 14 Springerinnen das Finale direkt, darunter die beiden Favoritinnen: Die zweimalige Weltmeisterin Marija Lassizkene (ROC) und die erste 19 Jahre alte Vizeweltmeisterin Jaroslawa Mahutschich (Ukraine).

Die Spanierin Ruth Beitia, die 2016 in Rio mit 37 Jahren Gold geholt hatte, ist mittlerweile zurückgetreten.

