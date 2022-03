Das Z-Symbol, das mitunter auf russischem Militärgerät zu sehen ist, steht für den Slogan "Für den Sieg". Ins Englische transkribiert "za pobedoy".

Die Aktion von Iwan Kuljak, dieses Zeichen beim Weltcup zu tragen, rief große Empörung hervor, der Weltverband FIG reagierte umgehend.

Ad

"Der Internationale Turnverband bestätigt, dass er die Ethikkommission ersuchen wird, ein Disziplinarverfahren gegen Iwan Kuljak nach seinem schockierenden Verhalten beim Weltcup in Doha einzuleiten", hieß es in einer FIG-Erklärung. Seit Montag dürfen russische und belarussische Turner nicht mehr an FIG-Wettbewerben teilnehmen.

Kunstturnen Kriegssymbol auf der Brust: Russischer Turner sorgt für Skandal GESTERN AM 20:44

Für ihn stehe das "Z für den Sieg und den Frieden", schrieb Kuljak nun auf Telegram. Er habe daher "nie Angst vor den Konsequenzen" gehabt und wolle "niemandem etwas Böses".

Darüber hinaus kritisierte er die ukrainischen Turner, die beim Weltcup angetreten waren. "Sie haben diese ganze politische Bewegung begonnen. Als Reaktion auf dieses Verhalten bin ich einfach mit diesem Wappen auf meinem Trikot erschienen. Sie waren in ihre Flagge eingewickelt und riefen auf dem Podium 'Ruhm für die Ukraine'. Nach den Regeln des Wettbewerbs ist dies nicht erlaubt, aber niemand sagte etwas", so Kuljak.

Brisanterweise stand der 20-Jährige dann bei der Siegerehrung mit seinem Z-Symbol direkt neben dem ukrainischen Sieger Ilja Kowtun.

Das könnte Dich auch interessieren: Große Emotionen nach Finalpleite: Yastremska sendet Botschaft an Ukraine

Top 5: Das Beste der Turnwettbewerbe aus Tokio

Kunstturnen Turn-Olympiasiegerin Lee berichtet von Rassismus und Pfefferspray-Attacke 12/11/2021 AM 09:06