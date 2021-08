"Turnen ist eine sehr schwierige Disziplin, die viel Konzentration, Hingabe, Balance und Orientierung benötigt. Es dauert Jahre, bis man eine Figur erlernt hat, und dann hat man nur wenige Sekunden, um diese jahrelange Arbeit zu zeigen", erklärte er.

"Es gibt kein Platz für Fehler. Auf der anderen Seite gibt es Berufe, wo dein erster Fehler dein letzter ist. Ich denke immer an die Menschen, die ihr Leben dem Entschärfen von Landminen widmen. In der Notwendigkeit von Perfektion ähneln sie uns sehr, sind aber doch so anders", so Arican.

Der zweimalige Olympia-Teilnehmer hofft mit seinem Erfolg etwas mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu gewinnen.

Dabei hat Arican bereits für die Vereinten Nation an zahlreichen Social-Media-Kampagnen teilgenommen und für die Entschärfung von Landminen geworben.

