Langstreckenschwimmen

Olympia 2021: Deutsche Freiwasserschwimmerin Leonie Beck hat über die 10 km als Fünfte knapp eine Medaille verpasst

In der ersten Freiwasserentscheidung über 10 km der Frauen hat die deutsche Teilnehmerin Leonie Beck knapp eine Medaille verpasst. Die 24-jährige schlug als sehr gute Fünfte an, ihre Teamkollegen Finnia Wunram kam als Zehnte ins Ziel. Gold sichert sich die Brasilianerin Ana Marcela Cunha, Silber geht an die Niederländerin Sharon van Rouwendaal und Bronze gewinnt die Australierin Kareena Lee.

00:00:43, vor 6 Stunden