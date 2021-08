Langstreckenschwimmen

Olympia 2021: Florian Wellbrock von Gold "total überrascht" - Schwimmstar feiert sein "absolutes Sommermärchen"

Florian Wellbrock hat überlegen Gold im Freiwasserschwimmen über 10 km bei Olympia in Tokio 2021 gewonnen - und zeigt sich im Interview von diesem Triumph total überrascht. Er habe nicht mit diesem Sieg gerechnet und schon gar nicht mit der dominanten Art, in der ihm dies gelang. Für ihn sei es sein "absolutes Sommermärchen", so Wellbrock am Eurosport-Mikrofon nach seiner zweiten Medaille.

00:01:06, vor 13 Minuten