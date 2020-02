Duplantis hatte bei seinem Saisondebüt am 4. Februar mit 6,00 m erstmals in der Halle die magische Stab-Marke geknackt.

Am 8. Februar verbesserte er im polnischen Torun die sechs Jahre alte Marke Lavillenies um einen Zentimeter auf 6,17 m und ließ am 15. Februar in Glasgow 6,18 m folgen. In Lievin wurden es 6,07 m, ehe das Jahrhunderttalent nun in Clermont-Ferrand eine überwältigende Hallensaison beendete.

(SID)

