In Zeiten der Coronakrise ist das Sportfest in Oslo dieses Mal kein offizieller Teil der Diamond League. Stattdessen sollen spektakuläre Showkämpfe Lust auf "die Zeit danach" machen. Armand Duplantis trifft im Gigantenduell des Stabhochsprungs auf Renaud Lavillenie, Hürden-Überflieger Karsten Warholm greift nach dem Weltrekord, und Skilanglangläuferin Therese Johauf erobert die Laufbahn.

"Du hast zwei Möglichkeiten - aufgeben oder nach Möglichkeiten suchen", sagte Steinar Hoen. Der Hochsprung-Europameister von 1994 und Osloer Meetingdirektor entschied sich für Letzteres und machte aus den ruhmreichen "Bislett Games" kurzerhand die "Impossible Games", die unmöglichen Spiele.

Mit gewohnter Leichtathletik haben diese zwar nicht wirklich viel zu tun, ihr Programm ist aber einzigartig und mit Sicherheit perfekt TV-tauglich. "Das wird eine große Leichtathletik-Nacht", glaubt Sebastian Coe, Präsident des Weltverbandes World Athletics.

Leichtathletik Ungewöhnliches Format: Zürich plant globales Leichtathletik-Fernduell GESTERN AM 13:55

Duell auf verschiedenen Anlagen

Jahrhundert-Talent Duplantis - im Februar hatte der Schwede Lavillenies Weltrekord von 6,16 m auf zunächst 6,17 und dann auf 6,18 m gesteigert - tritt am Donnerstag in Oslo gegen den Norweger Sondre Guttormsen an. Sein eigentlicher Konkurrent fliegt indes rund 1500 km entfernt: Der Franzose Lavillenie muss auf seiner hauseigenen Anlage in seinem Garten in Perignat-les-Sarlieve dagegenhalten.

Der zweimalige Weltmeister Warholm greift bei seinem Heimspiel die Weltbestmarke über die selten gelaufenen 300 m Hürden an - diese hält im Freien seit 2002 der Chris Rawlinson mit 34,48 Sekunden, Warholm lief allerdings bereits in der Halle unter nicht gänzlich vergleichbaren Bedingungen 34,26.

Johaug geht erneut fremd

Die zehnmalige Loipen-Weltmeisterin Johaug zeigte bereits im Vorjahr als norwegische Meisterin im 10.000-m-Lauf, dass sie nicht unbedingt Schnee benötigt, um schnell zu sein. Am Donnerstag tritt die 31-Jährige solo über diese Distanz an. Die Ingebrigtsen-Brüder Filip, Henrik und Jakob nehmen es in einem 2000-m-Mannschaftsrennen mit einem kenianischen Team um Weltmeister Elijah Manangoi auf, das im heimischen Nairobi läuft.

Der Start der regulären Saison in der Diamond League, die eigentlich am 17. April in Doha beginnen sollte, ist für den 14. August in Monaco geplant. Die Serie soll noch elf statt ursprünglich 15 Meetings umfassen.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren:Ungewöhnliches Format: Zürich plant globales Leichtathletik-Fernduell

Play Icon WATCH Hochsprung oder Hürdenlauf? Weltmeister nimmt 2,16 Meter im Scherensprung 00:00:17

Leichtathletik Cannabis-Wirkstoff: US-Stabhochspringer für drei Monate gesperrt 02/06/2020 AM 14:11