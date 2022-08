"Ich habe mich noch nie so verängstigt, hilflos und unwohl gefühlt", schrieb die Fitnesstrainerin und bat um "positive Gedanken und Gebete" für Gregory. "Diejenigen, die Ben kennen, wissen, wie stark er mental und körperlich ist. Er ist ein Kämpfer und wird das durchstehen", schrieb Heffernan in einer Instagram-Story.

Der walisische Leichtathletikverband schrieb auf Twitter: "Unsere Gedanken und Gebete gelten Bens Freunden und Familie. Seine Erfolge als Athlet sprechen für sich: Wales größter Zehnkämpfer aller Zeiten!"

Ad

Der 31-Jährige nahm an drei Commonwealth Games in Delhi, Glasgow und zuletzt 2018 an der Gold Coast teil. Gregory hält den walisischen Rekord im Zehnkampf. Inzwischen arbeitet er als Personal Trainer.

EM Voigt läuft über 10.000 m in die Top Ten - Packendes Finale um Gold VOR EINEM TAG

Zahllose Kollegen aus der Leichtathletik-Welt nahmen Anteil und sendeten Gregory Genesungswünsche über die sozialen Medien. Der frühere Weltmeister über 400 Meter Hürden, Dai Greene, schrieb bei Twitter: "Einer der nettesten und positivsten Menschen, mit denen ich die Ehre hatte, die Bahn zu teilen. Keep fighting, Ben!"

Mathews: "Einer der Besten"

Teamkollege Curtis Mathews erklärte: "Er ist ein ganz besonderer Mensch, der allen in seiner Umgebung Freude bereitet und nur das Beste im Leben verdient hat. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich hoffe, dass dieser Champion durchkommt, denn er ist wirklich einer der Besten von uns."

Gregorys Schwester Aimee Cumberlidge schrieb auf Facebook: "Die kommenden Tage werden absolut entscheidend für Bens Genesung und seine Zukunft sein."

Bereits im Oktober 2020 war der 31-Jährige in London in einen Fahrradunfall verwickelt, war damals aber ohne schwere Verletzungen davongekommen.

Entfesselter Lauf! Lückenkemper rast zu Gold bei der EM

EM DLV-Asse feiern EM-Dauerparty: "Beste Werbung für unsere Sportart" VOR 8 STUNDEN