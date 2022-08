"Sternstunde unserer Sportart", "beste Werbung für die Leichtathletik" und überhaupt eine "einzigartige Stimmung": Die DLV-Asse haben in München ein erstaunliches Comeback hingelegt. Gina Lückenkemper und Co. ziehen aus der EM-Dauerparty im Olympiastadion, die am Sonntagabend mit dem Sieg im Medaillenspiegel gekrönt wurde, jede Menge Zuversicht.

"Die EM hat gezeigt, was für ein unfassbares Potenzial die Leichtathletik eigentlich in unserem Land hat. Ich hoffe wirklich, dass wir in den kommenden Jahren noch ganz viel von dieser Euphorie mitnehmen können", sagte Doppel-Europameisterin Lückenkemper nach dem goldenen EM-Abschluss

Weber zeigten die Titelkämpfe in Bayern, "dass bei einem Großteil der Athleten vom DLV der Fokus auf der EM lag". Und nicht auf der WM in Eugene, wo Deutschland im Juli nur zwei Medaillen geholt hatte.

Weber und die Staffel-Frauen steuerten die Goldmedaillen sechs und sieben bei, insgesamt holte das Team mit sieben Mal Silber und zwei Mal Bronze 16 Medaillen. Zuletzt hatte Deutschland vor zehn Jahren in Helsinki den Medaillenspiegel für sich entschieden.

DLV-Präsident Kessing: "Wir heben jetzt nicht ab"

Allerdings: Blenden sollten die Festtage von München nicht. Das desaströse Abschneiden bei der WM in Eugene, das maßgeblich für die Berechnung der Fördermittel durch den Bund ist, bleibt. Zum Vergleich: Die deutschen Leistungen bei den sechs EM-Einzeltiteln hätten in den USA lediglich zu einer Medaille gereicht.

"Die Tage in München haben uns gutgetan", sagte Chefbundestrainerin Annett Stein: "Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, wie sie performt und agiert hat." Das "Ziel" bleibe aber, sich "im Weltmaßstab" mit den starken US-Amerikanern und Afrikanern messen zu können. Die WM werde in Ruhe "analysiert", um dann wieder "am Tag X abliefern zu können". Spätestens bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 will der DLV ein "starkes Team" präsentieren.

"Wir heben jetzt nicht ab", sagte auch DLV-Präsident Jürgen Kessing, nachdem man bei der WM nach nur einer Gold- und einer Bronzemedaille "öffentlich niedergeknüppelt" worden sei. Entscheidend sei nun, sachlich die "Dinge aufzubereiten" und die "richtigen Schlüsse" zu ziehen.

Vom Weltniveau ein gutes Stück entfernt

So schön die Erfolge wie bei der "Sternstunde unserer Sportart" (Kessing) am Dienstag vergangener Woche mit Lückenkempers 100-m-Triumph und Niklas Kauls Aufholjagd im Zehnkampf unter dem Zeltdach auch waren: Vom Weltniveau ist Deutschland vor allem in der Breite weiter ein gutes Stück entfernt.

Im September will der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) seine Analyse von Eugene präsentieren - und dann schon beim nächsten Highlight erfolgreicher sein. In einem Jahr wartet bereits die nächste WM in Budapest.

