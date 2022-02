Sara Gambetta (Halle) gewann in Leipzig mit persönlicher Bestleistung von 19,05 m vor Schwanitz' Vereinskollegin Katharina Maisch (18,54 m/LV Erzgebirge).

"Ich habe durch diesen Wettkampf entschieden, dass mein Karrierende gekommen ist - und zwar heute", betonte Vorjahressiegerin Schwanitz später noch einmal am "ARD"-Mikrofon. Sie werde "den Staffelstab jetzt an die anderen Mädels" weitergeben, sagte Schwanitz, die laut eigener Aussage nun bei der Bundeswehr im Sportbereich tätig sein wird.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Saisonverlauf für die Weltmeisterin von 2015 nach einem Bandscheibenvorfall schwierig gestaltet. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war Schwanitz in der Qualifikation gescheitert. Im Januar hatte sie in der "Freien Presse" angekündigt, ihre Karriere nach dieser Saison zu beenden.

Vor Beginn der DM-Wettkämpfe war in Leipzig eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine eingelegt worden, währenddessen wurde auf einem Videowürfel in der Mitte der Halle die ukrainische Flagge eingeblendet.

