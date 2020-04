Buzz

Nachdem vor zwei Wochen ein Hobby-Läufer aus Toulouse einen Marathon auf seinem Balkon absolvierte, lief Calvez Steven aus Paris am vergangenen Sonntag 42,195 Kilometer durch seine Wohnung. In 5:05 Stunden lief der 37-Jährige in seinem 20qm-Domizil 2000 Runden durch sein Wohnzimmer und seinen Esstisch. Sein Unterfangen streamte er sogar live bei Facebook.

Ex-Rugby-Spieler sammelt für Krankenhaus

Auch der ehemalige Rugby-Spieler Romain Rochas versucht, sich trotz Ausgangssperre in Frankreich fitzuhalten. Statt in der Wohnung zu laufen, entschied er sich aber das gute Wetter zu nutzen und umrundete 844 Mal sein Haus. Dafür brauchte der 31-Jährige 8:34 Stunden.

Neben der sportlichen Betätigung hatte Rochas aber auch den karitativen Zweck im Sinn. So sammelte er rund um seinen Marathon 8000 Euro für ein Krankenhaus in Marseille.

Der schottische Speerwerfer James Campell hat zwar nur einen "Handtuchgarten", aber auch den nutzte er für einen Marathon.

Video - Marathon im Mini-Garten: Starke Zeit für guten Zweck 02:11

Trial-Läuferin spendet 8000 Masken und rennt 85 Kilometer

Doppelt so weit rannte die Trial-Läuferin Mélinda Morelle. Sie legte in ihrem Garten gleich 85 Kilometer zurück, in einer Zeit von zehn Stunden. Danach sagte sie der Zeitung "Le Parisien": "Ich wollte zeigen, dass es auch dann möglich ist seinen Sport auszuüben, wenn man zuhause bleibt."

Auch Morelle verband ihr Projekt mit einer Hilfsaktion für ein Krankenhaus: "Dank meines Bruders, der mich durch sein Geschäft sponsert, habe ich ein jährliches Stipendium für meine Reisen. Ich entschied mich, dieses Geld in eine Maskenspende für das Krankenhaus in La Roche-sur-Yon umzuwandeln."

Weil sich ihr Bruder zusätzlich an der Maskenspende beteiligte, sind 8000 Masken für das Krankenhaus zusammengekommen, welche im Laufe der Woche im Hospital ankommen sollen.

